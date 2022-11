Documentaire : Le blob, un génie sans cerveau Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Documentaire : Le blob, un génie sans cerveau Muséum de Toulouse, 29 décembre 2022, Toulouse. Documentaire : Le blob, un génie sans cerveau Jeudi 29 décembre, 11h00 Muséum de Toulouse

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France
Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de Justice
Tram : ligne T1/T2 – terminus Palais de Justice
Bus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand Rond
Vélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l'entrée du Jardin des plantes
05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Le blob : un génie sans cerveau / Jacques Mitsch France – 2019 – 51 min – Documentaire – A partir de 12 ans « Ni animal, ni plante, ni champignon, voici le blob ! Une cellule géante, quasi immortelle, à l’appétit dévorant, capable de résoudre des problèmes complexes et dotée de surprenantes capacités d’apprentissage. Cet incroyable organisme unicellulaire vieux de près d’un milliard d’années défie les canons de la biologie et vient remettre en cause tout ce que l’on croyait savoir sur l’intelligence du vivant ». © Arte Éditions // Diffusion le 29/12 à 11h à l’Auditorium du Muséum — Crédits image : ©Hauteville Productions

