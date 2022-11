La mort en cage Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La mort en cage Muséum de Toulouse, 27 décembre 2022, Toulouse. La mort en cage Mardi 27 décembre, 11h00, 14h30, 15h30, 16h30 Muséum de Toulouse

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription

Entre le conte et la marionnette, ce récit humoristique s’adresse à tous les enfants dès six ans. Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – terminus Palais de JusticeBus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand RondVélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l’entrée du Jardin des plantes

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Madame la mort passe de village en village, de maison en maison, elle joue son rôle : prendre des vies. Mais un jour, un homme (le narrateur), réussit à la mettre en prison.

« La Mort en Cage » est un conte humoristique où l’on raconte l’histoire de cette capture. Cette pièce s’inspire des traditions populaires de divers pays, unissant le conte et la marionnette. — // Crédits photo : ©Cie Drolatic Industry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-27T11:00:00+01:00

2022-12-27T16:50:00+01:00 Cie Drolatic Industry

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Muséum de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Muséum de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

La mort en cage Muséum de Toulouse 2022-12-27 was last modified: by La mort en cage Muséum de Toulouse Muséum de Toulouse 27 décembre 2022 Muséum de Toulouse Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne