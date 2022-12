Projection de film « La tortue rouge » Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Projection de film « La tortue rouge » Muséum de Toulouse, 23 décembre 2022, Toulouse. Projection de film « La tortue rouge » 23 et 30 décembre Muséum de Toulouse

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France
Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de Justice
Tram : ligne T1/T2 – terminus Palais de Justice
Bus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand Rond
Vélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l'entrée du Jardin des plantes

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr La tortue rouge / Michael Dudok de Wit

France, Belgique, Japon – 2016 – 77 min – Animation – A partir de 7 ans Un homme échoue sur une île déserte tropicale. Seul, il doit apprendre à survivre grâce à la nature, pas toujours accueillante, avec pour seuls compagnons les oiseaux et de petits crabes facétieux. Mais alors qu’il tente de s’enfuir sur son radeau d’infortune, il fait la rencontre d’une mystérieuse tortue sortie de l’eau. Sa vie va changer à jamais… © Wild Side Vidéo Diffusions vendredi 23/12 ET vendredi 30/12/2022 à 15h à l’Auditorium.

Accessible au public sourd et malentendant

