Projection de courts métrages Muséum de Toulouse, 23 décembre 2022, Toulouse. Projection de courts métrages 23 et 30 décembre Muséum de Toulouse

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription

Deux courts métrages spécialement choisis pour les vacances de Noël handicap auditif hi Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – terminus Palais de JusticeBus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand RondVélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l’entrée du Jardin des plantes

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr 6 pattes sous terre / Nicolas Bianco-Levrin France – 2021 – 2 min 30 sec – Animation – A partir de 3 ans « Pour le chat, la vie dans le cimetière est un véritable paradis. Il est au calme et il n’a qu’à tendre la patte pour attraper une souris. Mais cette fois-ci, le fantôme de la souris vient hanter le chat ». // Disponible en audio description. Diffusions en boucle vendredi 23/12 ET vendredi 30/12/2022 de 10h30 à 17h30 au Studio Champs Libre. Crédits texte et image : ©Agence du court-métrage La tortue d’or / Célia Tisserant, Célia Tocco France – 2018 – 13 min – Animation – Conte – A partir de 3 ans « Un couple vit heureux dans une humble masure. Un jour, l’homme pêche dans ses filets une tortue aux écailles d’or. En échange de sa liberté, l’animal promet au pêcheur d’exaucer tous ses vœux. Une approche tendre et moderne de cette fable classique qui illustre la fâcheuse tendance humaine à l’avidité ». // Disponible en audio description. Diffusions en boucle vendredi 23/12 ET vendredi 30/12/2022 de 10h30 à 17h30 au Studio Champs Libre. Crédits texte et image : ©Agence du court-métrage

