SILURE – Regards croisés sur un géant d'eau douce Muséum de Toulouse Toulouse

Toulouse

SILURE – Regards croisés sur un géant d’eau douce Muséum de Toulouse, 29 novembre 2022, Toulouse. SILURE – Regards croisés sur un géant d’eau douce 29 novembre – 4 décembre Muséum de Toulouse

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription

Exposition photo sur le silure glane, le plus gros poisson d'eau douce d'Europe. Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Cette exposition photo associe le travail d’une artiste, Guillemette Quintin, sculpteur animalier, le travail des élèves de l’école élémentaire Pierre Mendès-France à Ramonville-Saint-Agne, encadré par leurs enseignantes, Aurélia Arzuffi et Agnès Cristina et les photographies de Rémi Masson, plongeur photographe des milieux aquatiques d’eau douce. Ils présenteront leurs travaux sur le silure glane, le plus gros poisson d’eau douce d’Europe. L’ensemble de ce projet vous sera présenté au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse du 28 novembre au 4 décembre 2022. Une sculpture grandeur nature du plus grand spécimen de silure connu y sera exposée. Ce spécimen rejoindra ensuite la collection de zoologie de l’Université Paul Sabatier. — Ce projet de sculpture est financé par la Faculté Sciences et Ingénierie de l’UPS. Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire coordonné par Frédéric Santoul, enseignant chercheur au laboratoire EDB de l’Université Paul Sabatier. — Crédits : AdobeStock©Kletr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T10:00:00+01:00

2022-12-04T18:00:00+01:00 Crédits : AdobeStock©Kletr

