Les Jeudis du Muséum – Autopsie virtuelle de la momie égyptienne du Muséum de Toulouse Muséum de Toulouse, 17 novembre 2022, Toulouse.

Les Jeudis du Muséum – Autopsie virtuelle de la momie égyptienne du Muséum de Toulouse Jeudi 17 novembre, 18h30 Muséum de Toulouse

Documentaire sur l’histoire d’une momie âgée de 2000 ans

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – terminus Palais de JusticeBus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand RondVélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l’entrée du Jardin des plantes [{« link »: « https://www.museum.toulouse.fr/les-jeudis-du-museum »}]

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr

Près de 60 ans avant la découverte de la tombe de Toutankhamon, une énigmatique momie égyptienne entre dans les collections du Muséum de Toulouse, en juillet 1865. 157 ans plus tard, elle se dévoile dans l’exposition Momies – Corps préservés, corps éternels.

Quels sont ses secrets ? Est-ce une femme ou un homme ? Comment a-t-elle été momifiée?

Le Muséum se lance dans un passionnant travail d’enquête et de restauration pour conserver et mieux connaître l’histoire d’une momie de près de 2 000 ans. Grâce aux technologies d’imagerie médicale et de l’autopsie numérique, aidée par une spécialiste de la conservation des restes humains, l’équipe du Muséum de Toulouse met à jour des éléments inattendus de ce patrimoine fragile.

Découvrez les révélations de cette « messagère du passé » à travers un documentaire et discutez en direct avec les membres de cette aventure.

→ film : « Momies. L’immortalité retrouvée » 26 min ; produit et réalisé par le Muséum de Toulouse, 2022.

Avec, Sylviane Bonvin Pochstein, chargée des collections d’ethnographie du Muséum de Toulouse ;

Laure Cadot, restauratrice du patrimoine, spécialisée dans les matériaux organiques et les restes humains.

Benjamin Moreno, directeur de l’entreprise IMA Solutions. Spécialiste de solutions technologiques pour les musées, les centres de sciences et les laboratoires d’archéologie et d’histoire (Outils 3D, tomographie rayons X, microscopie électronique).

©Muséum de Toulouse

Retrouvez toutes les rencontres des jeudis du Muséum du cycle « Frisson, à la vie, à la mort »

https://www.museum.toulouse.fr/les-jeudis-du-museum



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T18:30:00+01:00

2022-11-17T20:00:00+01:00

©Muséum de Toulouse