La Nocturne du modèle vivant Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Nocturne du modèle vivant Muséum de Toulouse, 16 novembre 2022, Toulouse. La Nocturne du modèle vivant Mercredi 16 novembre, 19h30 Muséum de Toulouse

7 €, lien d’inscription à venir

Étudiants en art, ou passionnés de dessin, une soirée exceptionnelle vous est réservée dans le cadre magique du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – terminus Palais de JusticeBus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand RondVélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l’entrée du Jardin des plantes [{« link »: « https://nocturnedumodelevivant.fr/contact »}]

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Jusqu’à minuit, six modèles, danseurs et comédiens, se déplaceront dans l’espace et prendront des poses de 30 secondes à 20 minutes pour cette séance libre. Florence Boué, modèle et danseuse burlesque nous prévoit quelques surprises… Le dessin sur le vif est un élément incontournable pour accroitre l’observation, et développer la créativité. Les dessinateurs pourront exprimer leur sensibilité artistique à travers cet atelier format géant pendant lequel sera favoriser le partage de connaissance entre praticiens amateurs, confirmés et professionnels. Axelle Picard, professeure de modèle vivant, sera présente afin d’accompagner les participants s’ils le souhaitent.

Important : Les dessinateurs apportent leur propre matériel, techniques sèches exclusivement. Des prises de vues seront réalisées pendant la soirée. En achetant votre billet pour cette soirée, vous donnez votre accord au Muséum de Toulouse et à l’association Du Grenier à la Scène pour l’utilisation non commerciale de ces images (publication papier, site web, réseaux sociaux…). Pour toutes demandes de renseignements sur cette soirée, ou sur les prochaines éditions, vous pouvez remplir le formulaire en ligne : https://nocturnedumodelevivant.fr/contact Crédit : Axelle Picard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T19:30:00+01:00

2022-11-16T23:59:00+01:00 Axelle Picard

