Passeur d’Histoires en Langue des Signes Samedi 12 novembre, 16h30 Muséum de Toulouse

Sans inscription

Autour de la thématique des momies, des fantômes et des esprits, les bibliothécaires vous dévoilent albums, contes, poésies ou extraits de romans par une lecture plus ou moins scénarisée. handicap auditif hi

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – terminus Palais de JusticeBus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand RondVélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l’entrée du Jardin des plantes

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr

MOMIES, FANTÔMES, ESPRITS & Cie…

Le Passeur d’Histoires vous propose de partager un moment de lecture intrigant, surprenant, un brin mystérieux et frissonnant ! Momies, fantômes, squelettes et esprits seront de la partie… Mortel, non !?

Crédits photo : ©Act’s



2022-11-12T16:30:00+01:00

2022-11-12T17:00:00+01:00

