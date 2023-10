Cet évènement est passé Projection de courts métrages Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Projection de courts métrages Muséum de Toulouse Toulouse, 28 octobre 2022, Toulouse. Projection de courts métrages 28 octobre et 3 novembre 2022 Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription Nez en moins disait Cléopâtre / Chams Chitou, Lucie Loiseau, Mikahel Meah, Maxime Monier, Marc Razafindralambo, Anthony Trefleze France – 2016 – 6 min 30 – Animation – A partir de 6 ans « La colérique reine Cléopâtre a un problème de taille, personne n’arrive à dessiner son nez correctement. Ahmès, apprenti-peintre et bonne à tout faire, est envoyé au palais pour apporter l’œuvre de son maître à la reine. Là-bas, tout se complique. Le couloir résonne des cris de ceux qui déçoivent. » Crédits texte et image : Agence du court-métrage

// Diffusions en boucle vendredi 28/10 ET jeudi 03/11/2022 de 10h30 à 17h30 au Studio Champs Libre Los dias de los muertos / Pauline Pinson France – 2017 – 8 min – Animation – A partir de 9 ans

« Gonzalo, mort depuis peu, retourne chez sa femme Séléné à l’occasion de « Los Dias de los Muertos » (les Jours des Morts). Alors qu’il espérait manger des burritos et des beignets aux patates, il découvre que Séléné lui a cuisiné un poisson microscopique… »

Crédits texte et image : Agence du court-métrage Diffusions en boucle vendredi 28/10 ET jeudi 03/11/2022 de 10h30 à 17h30 au Studio Champs Libre Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T10:30:00+02:00 – 2022-10-28T17:30:00+02:00

2022-11-03T10:30:00+01:00 – 2022-11-03T17:30:00+01:00 vacances automne 2022 vacances octobre 2022 Crédits texte et image : ©Agence du court-métrage Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Muséum de Toulouse Toulouse latitude longitude 43.59335;1.44953

Muséum de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/