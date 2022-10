A la rencontre des Figures de l’Entremonde : déambulation racontée au cœur du Muséum Muséum de Toulouse, 27 octobre 2022, Toulouse.

Déambulation à la rencontre des figures qui s’animeront lors de la Fête des morts et de l’Entremonde du 1er novembre.

A la rencontre des Figures de l’Entremonde

Déambulation racontée au cœur du Muséum

Nous déambulerons au coeur du Muséum à la rencontre des figures qui s’animeront lors de la Fête des morts et de l’Entremonde du 1er novembre.

Un parcours durant lequel nous raconterons l’histoire de ces figures en lien avec le monde des morts, des ténèbres, de l’altérité. Éléments naturels, animaux chargés d’âme et de magie (sources et cours d’eau, Corbeau, Arbre sacré, Valkyrie, Ours, cerf …).

Ces visites seront l’occasion de voir comment le monde sensible, animal, vivant, alimente et croise le monde imaginaire : les animaux côtoyant les hommes devenant porteurs de signes, passeurs ou intercesseurs avec les puissances telluriques, véritables « génies » ou divinités immanentes.

Un héritage qui témoigne d’une réciprocité entre les hommes et le monde vivant, les éléments, la terre, les astres.

Avec Céline Astrié (autrice, metteuse en scène).

Crédit : ©Cécile Olivieri



