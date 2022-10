Visite Momies Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite Momies Muséum de Toulouse, 22 octobre 2022, Toulouse. Visite Momies 22 octobre – 6 novembre Muséum de Toulouse

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place

Lors de cette visite vous découvrirez les différents procédés de momification : artificiel, naturel mais aussi scientifique. Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – terminus Palais de JusticeBus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand RondVélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l’entrée du Jardin des plantes

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Si l’Égypte antique est mondialement célèbre pour ses momies, cette manière de préparer le corps des défunts afin d’assurer leur conservation dans le temps est également attestée chez de nombreuses cultures et civilisations. A cela s’ajoutent les corps naturellement momifiés par des conditions climatiques et environnementales spécifiques. En parallèle de cette visite, les enfants de moins de 10 ans peuvent suivre en autonomie deux offres pensées pour eux : La Momie Stérieuse et Supers Dormeurs. Merci de se présenter 5 minutes avant le début de la visite. / les parents peuvent inscrire leurs enfants pour assister en autonomie aux visites Momies Stérieuses et Supers Dormeurs – voir détail de ces offres. Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse – Michalski

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T11:00:00+02:00

2022-11-06T12:00:00+01:00 Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse – Michalski

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Muséum de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Muséum de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Visite Momies Muséum de Toulouse 2022-10-22 was last modified: by Visite Momies Muséum de Toulouse Muséum de Toulouse 22 octobre 2022 Muséum de Toulouse Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne