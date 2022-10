La Momie Stérieuse Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La Momie Stérieuse 8 octobre – 6 novembre Muséum de Toulouse

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place

Découvrez le mystère de la Momie du Labo lors de cette enquête au Muséum ! Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – terminus Palais de JusticeBus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand RondVélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l’entrée du Jardin des plantes

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr A l’aide d’éléments collectés dans la Réserve, vous serez amenés à élucider le mystère de la Momie du Labo. Merci de se présenter 5 minutes avant le début de la visite. / Les enfants des parents qui suivent la visite Momies peuvent y assister en autonomie, en plus des familles. Crédit image : Muséum de Toulouse

