La nature rêvée de Catherine Bouyx Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux, vendredi 9 février 2024.

La nature rêvée de Catherine Bouyx Exposition La nature rêvée de Catherine Bouyx 9 février – 22 septembre Muséum de Bordeaux – sciences et nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T10:30:00+01:00 – 2024-02-09T17:30:00+01:00

Fin : 2024-09-22T10:30:00+02:00 – 2024-09-22T18:00:00+02:00

Cette exposition fait revivre la peinture de Catherine Bouyx à travers le regard de sa fille. C’est également l’occasion de rappeler son travail en collaboration avec le Muséum de Bordeaux – sciences et nature.

Au-delà d’une présentation classique de toiles et de dessins, le visiteur est invité à entrer dans l’atelier de l’artiste pour mieux appréhender le processus de création. Il pourra ainsi appréhender le processus de création et observer, grâce aux reproductions de dessins tamisant la lumière des fenêtres et à une installation reprenant des éléments exposés, le rêve s’immiscer dans le réel, et la nature déborder du cadre à l’intérieur duquel elle est représentée.

Catherine Bouyx (1949 – 2015)

Après une formation de photographe, Catherine Bouyx a étudié la peinture (Atelier de la Grande Chaumière notamment) tout en suivant, en auditeur libre, les cours d’entomologie de la Faculté des sciences de Paris. Influencée à ses débuts par des artistes comme Dalí, Léonore Fini ou Jean-Pierre Alaux, elle a progressivement développé une oeuvre picturale onirique donnant la place principale à la nature.

Son travail met en scène une nature rêvée, fantasmée, dans laquelle les époques, les milieux et les climats s’entremêlent, pour donner naissance à des mondes imaginaires où la faune et la flore, souvent moins en sursis que dans le monde réel, sont représentées avec une précision quasi scientifique.

Virginie Bouyx

Née à Bordeaux, Virginie Bouyx est l’autrice de recueils de nouvelles, « Les fleuristes » et « Villes chinoises » (Gallimard, coll. Blanche, 2013 et2014), et d’un roman, « La Varangue » (Editions Le Pommier, 2023), qui évoque l’art et la nature menacée. Elle a obtenu le Prix François Mauriac de l’Académie française pour « Villes chinoises ».

Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine