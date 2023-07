Les oiseaux de l’estuaire de la Gironde Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

18h : Visite de l’exposition Michel Queral, cheminement d’un photographe

18h30 : Conférence Claude Feigné, ornithologue

Michel Queral, photographe naturaliste « Situé sur un des principaux axes migratoires, l’estuaire de la Gironde est un site important pour les oiseaux migrateurs.

Pour s’adapter à ces territoires où se mêlent la terre et l’eau, les oiseaux ont évolué dans des directions différentes.

Certains se sont laissé pousser des palmes quand d’autres ont préféré grimper sur des échasses…

Il y a les spécialistes de la vase et les accros du roseau…

Nous vous présenterons les oiseaux qui fréquentent l’estuaire et ses rives au fil des saisons.

Les résidents permanents comme les hivernants. Les migrateurs en escale comme les « estivants ».

(Pas tous ! Nous n’aurions pas le temps !)

Nous vous ferons part des évolutions constatées au fil des années… » Claude Feigné est ornithologue. Il a longtemps travaillé au PNR des Landes de Gascogne.

Il collabore avec les éditions Sud-Ouest où il a édité de nombreux ouvrages.

Le petit dernier est un Guide des oiseaux du bassin d’Arcachon paru en 2017. Michel Queral est photographe, passionné par la vie des oiseaux.

