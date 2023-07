Drôles d’oiseaux Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Drôles d’oiseaux Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux, 11 juillet 2023, Bordeaux. Drôles d’oiseaux 11 juillet – 1 septembre Muséum de Bordeaux – sciences et nature Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous Cet été, prolongez l’expérience de l’exposition Tous à Plumes ! Venez découvrir les oiseaux d’Europe et d’ailleurs en participant aux ateliers artistiques et scientifiques, accompagnés d’un médiateur. Observation, dessin, origami, jeu de reconnaissance, lecture, mur d’expression… Venez picorer selon vos envies ! Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 Place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:00:00+02:00

