Tous à Plumes ! 6 avril – 5 novembre Muséum de Bordeaux – sciences et nature Normal 8€ – réduit 4,50€ – Gratuité sous conditions Enfant de 6 à 18 ans : 3,50€ Gratuit le 1er dimanche du mois (hors juillet et août) Pass musées Bordeaux : accès illimité Carte jeune : accès illimité

L’exposition TOUS A PLUMES ! vous plonge dans l’univers des oiseaux avec une approche immersive, pédagogique et sensorielle. Les oiseaux sont tout autour de nous, ils sont la manifestation la plus visible de la vie sauvage et pourtant nous ne leur prêtons que rarement toute l’attention qu’ils méritent.

La diversité des tailles, des couleurs, des milieux de vie ou encore des chants en fait un sujet d’étude et d’inspiration pour scientifiques et artistes. Le visiteur est invité à écouter, regarder et toucher pour s’étonner, se familiariser, s’informer.

L’exposition, créée par Apex, aborde un ensemble de thèmes : plumes et plumage ; becs, pattes et empreintes ; parade, nids, tissage, œufs et nourrissage ; migrations ; chants et cris…

Le visiteur pourra découvrir un aperçu de la variété des oiseaux présents en Europe, s’émerveiller devant les couleurs du plumage du Martin-pêcheur, admirer la spécificité du vol stationnaire du Faucon crécerelle, ou l’art du camouflage de l’Engoulevent.

Tout au long du parcours, plusieurs dizaines d’oiseaux naturalisés provenant des collections du Muséum de Bordeaux – sciences et nature, viennent illustrer et soutenir le discours.

Et pour les plus petits ?

Une exposition pensée pour les 3-6 ans, BOULES DE PLUMES, complète cette exposition.

Elle se compose de modules spécifiquement conçus pour éveiller l’intérêt et satisfaire la curiosité des plus petits. Ces modules sensoriels les invitent à regarder, toucher, écouter, imiter. Le jeune public pourra s’émerveiller devant les couleurs d’oiseaux plus exotiques des collections du Muséum de Bordeaux comme le Flamant rose, l’Ara bleu ou le Choucador pourpré.

Une exposition créée par Anne Hernalsteen et Xavier Lebrun de l’association APEX, avec la collaboration du Muséum de Bordeaux – sciences et nature, du Muséum de Neuchâtel (CH), de Birdlife, de la LRBPO, du CNB, de Natagora, de la LPO GON, de l’UICN, de Jeunes et nature, d’Ardennes et Gaume, de Clair-obscur, du Jardin extraordinaire, de RTBF et de Wildlife garden.

Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 Place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T10:30:00+02:00 – 2023-04-06T18:00:00+02:00

2023-11-05T10:30:00+01:00 – 2023-11-05T17:30:00+01:00

Conception graphique : direction de la communication, mairie de Bordeaux