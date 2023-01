Jangala, au cœur de la jungle indienne Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Jangala, au cœur de la jungle indienne 22 février – 17 septembre Muséum de Bordeaux – sciences et nature

Normal 8€ – réduit 4,50€ – Gratuité sous conditions Enfant de 6 à 18 ans : 3,50€ Gratuit le 1er dimanche du mois (hors juillet et août) Pass musées Bordeaux : accès illimité Carte jeune : accès illimité

Le Muséum de Bordeaux – sciences et nature invite à un voyage en Inde, à la découverte de sa jungle et des écosystèmes qui l’entourent. Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 Place Bardineau 33000 Bordeaux Fondaudège Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le terme sanskrit « jāṅgala » désigne en premier lieu – et contre toute attente – des terrains accidentés et arides. Le terme jungle a été popularisé et a pris son sens de forêt luxuriante au travers des nouvelles de Rudyard Kipling, Le livre de la jungle, publié en 1894. Grâce à une scénographie immersive et ludique, partez à la découverte d’espèces animales inféodées à des écosystèmes riches et parfois foisonnants très divers. Quelques espèces emblématiques de l’œuvre de Kipling les accompagneront à travers les quatre milieux naturels présentés : les plaines arides, la lisière de forêt, la forêt tropicale humide et les contreforts de la vaste chaîne de l’Himalaya. Pour les plus jeunes, un parcours ciblera des espèces animales apparaissant dans Le Livre de la jungle, accompagnées d’une citation tirée de l’œuvre. Un autre parcours mettra à l’honneur les insectes, permettant au visiteur de venir les observer de très près. L’exposition est conçue pour être la plus inclusive possible : elle mettra en éveil tous les sens du visiteur via des dispositifs jalonnant le parcours de visite, sollicitant la vue, bien sûr, mais également le toucher, l’ouïe, et même l’odorat. Émotions garanties !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T10:30:00+01:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 Illustration ©Juliette Rey / Conception graphique : direction de la communication, mairie de Bordeaux

