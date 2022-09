Fête de la science au Muséum de Bordeaux – sciences et nature Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Visite commentée à partir de 8 ans Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau 33000 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Emblématiques, ou plus régionales, comment les espèces s’adaptent-elles aux changements climatiques ? Quelles en sont les conséquences ? A l’occasion de la Fête de la Science, un animateur du Muséum de Bordeaux vous propose d’aller à la rencontre de plusieurs espèces impactées par les changements climatiques. Visite commentée à partir de 8 ans. Réservation sur place dans la limite des places disponibles.

