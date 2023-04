Histoires de collections Muséum d’Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Histoires de collections Muséum d’Auxerre, 13 mai 2023, Auxerre. Histoires de collections Samedi 13 mai, 17h00 Muséum d’Auxerre Toute la soirée en continu. Animation tout public. Découvrez comment les objets de collections arrivent au Muséum : les agents en charge des collections vous présentent le processus d’intégration d’une collection d’insectes. Muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 72 96 40 http://www.auxerre.com Le Muséum, Musée de France, veille sur 140 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région. © Muséum d’Auxerre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

