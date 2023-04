Visite des expositions Muséum d’Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Visite des expositions Muséum d’Auxerre, 13 mai 2023, Auxerre. Visite des expositions Samedi 13 mai, 17h00 Muséum d’Auxerre Entrée libre Visite libre des expositions :

– exposition temporaire « En couleurs !«

– salle permanente PaléOdyssée

– exposition de plein air « Exploration nature » : une fois la nuit tombée visite à la lampe de poche Muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 72 96 40 http://www.auxerre.com Le Muséum, Musée de France, veille sur 140 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région. © Muséum d’Auxerre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

