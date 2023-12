Museum connections, inspirons l’expérience culturelle et touristique de demain Parc des expositions de la Porte de Versailles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adultes. payant Inscription en ligne jusqu’au 15 janvier, 20€ et sur place les jours de salon au prix de 30€ Salon professionnel international, résolument tourné vers les enjeux économiques et durables des musées, lieux culturels et touristiques, Museum Connections décode les tendances et innovations pour imaginer les nouvelles expériences de visite. Le salon Museum Connections est de retour pour la 29ème édition les 16 et 17 janvier 2024 à Paris, Porte de Versailles. Au programme de ce rendez-vous devenu incontournable : → Des exposants proposant des solutions innovantes pour améliorer l’expérience du visiteur dans les lieux culturels et touristiques.

→ Des conférences autour de trois grandes thématiques (cf. page 4).

→ Les duos de l’innovation qui seront à nouveau mis à l’honneur cette année avec de nouvelles présentations de mises en application d’innovations technologiques dans les musées et lieux culturels et touristiques.

→ Le pop-up store qui présente les tendances de la boutique de musée.

