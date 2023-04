Histoires de migrants Museu de Prehistòria Valence Catégorie d’évènement: Valence

Histoires de migrants Museu de Prehistòria, 13 mai 2023, Valence. Histoires de migrants 13 et 14 mai Museu de Prehistòria Entrée libre dans la limite des places disponibles Cette année, le Museu de Prehistòria consacrera la 19e édition de la Nuit européenne des musées à présenter quelques « Histoires de migration » à travers une sélection de pièces archéologiques combinées à des objets actuels apportés par diverses associations de migrants. À travers quatre circuits dans les salles, divers ateliers et une exposition de danses et de musiques du monde dans les cours du musée, le public visiteur découvrira les mouvements migratoires que l’humanité a vécu par le passé et ceux qu’elle vit actuellement, ainsi que leurs conséquences sur les échanges de personnes, d’objets et d’idées. Le tout sera animé par des spécialistes du musée et des membres de diverses associations de migrants. En raison des exigences du calendrier local, la programmation de la soirée ne se tiendra pas le samedi 13 mai mais le samedi 20 mai (de 21h30 à 02h00). Museu de Prehistòria 36 calle corona 46003 Valencia Valence 46003 Ciutat Vella Communauté Valencienne 34 963 883 565 http://www.museoprehistoriavalencia.es http://www.facebook.com/mupreva Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-14T00:00:00+02:00 – 2023-05-14T02:00:00+02:00 ©Museo de Prehistoria de Valencia

Age min 6 Age max 99

