La Nuit des musées au Musée de sciences naturelles de Barcelone 13 et 14 mai Museu de Ciències Naturals de Barcelona

– Visite gratuite de l’exposition permanente Planeta Vida (Planète Vie) et des expositions Il était une fois…, une approche LGTBI+ à Planeta Vida, et Imprescindibles (Indispensables) au Terrat Viu.

– Médiathèque ouverte de 19h00 à 01h00

– Brutiful : spectacle de danse et de dessin naissant d’un projet transdisciplinaire de recherche et de réflexion sur les relations et interactions possibles entre le mouvement, le dessin et la scène, le tout via la lumière et le son, afin de saisir l’émotion du moment. Danse : Helena Lizari. Dessin : Gabriel Schmitz Horaires : 20h00, 21h00, 22h00 et 23h00, dans le vestibule du musée.

Museu de Ciències Naturals de Barcelona Barcelona, Parc del Fórum 08019 Sant Adrià de Besòs 08019 Barcelona Cataluña https://museuciencies.cat/

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-14T00:00:00+02:00 – 2023-05-14T01:00:00+02:00

©© 2021 Helena Lizari