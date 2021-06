Musett’All Stars Le Non-Lieu, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Marseille.

Musett’All Stars

Le Non-Lieu, le jeudi 1 juillet à 20:00

Qu’il est chouette le bal ALL Stars! Après plusieurs décennies d’absence, il revient. Comme la bretelle, le musette est à nouveau tendance et c’est tant mieux. Fer de lance de ce revival vivifiant, les Musett’all stars s’inscrivent dans la tradition du Musette et du Swing Manouche des années 40 et 50 pour proposer un bal plein d’énergie, de mélodies et d’émotions, à guincher et à écouter. Caroline Guibeaud, accordéon François Devun, violon Manu Lepine, guitare Guilhaume Renard, contrebasse Paf : 10€ + adh. 2€. Rés. : 06 82 58 22 49

10€ + adhésion 2€

♫♫♫

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T20:00:00 2021-07-01T23:00:00