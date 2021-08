MUSES x LA BARONNE x MADEMOISELLE VEGAS x VENGA R2 Rooftop, 19 août 2021, Marseille.

MUSES – Women do it better ! À Marseille, le week-end commence JEUDI ! Une bonne playlist de Bad girls pour guincher jusqu’au bout de la nuit. Dans une ambiance Coachella, toutes les femmes seront mises sur un piédestal ! Des bars à beauté seront à votre disposition pour réveiller la Queen qui est en vous. Entrée et boissons gratuites de 19h00 à 20h30 seulement pour les meufs ! Line-up de caractère: LA BARONNE MADEMOISELLE VEGAS VENGA Prends ta prévente ! –> [https://bit.ly/3ACp9qj](https://bit.ly/3ACp9qj) Vous n’avez pas votre vaccin ou votre PCR ? Vous pourrez faire votre test antigénique sur place. De 18h30 à 00H30 devant la Pharmacie des Terrasses du Port. N’oubliez pas votre carte vitale ! Le temps de grimper nous rejoindre vous recevrez votre QR code par sms. Welcome Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d’entrée même avec une prévente. L’établissement est interdit aux mineurs. Un contrôle d’identité avec pièces d’identités valides ( carte d’identité, passeport, permis de conduire) et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs. Infos Pratiques : airdemarseille.com Système de CASHLESS sur place. L’utilisation de l’application STOPCOVID est fortement préconisée. Respect des règles sanitaires et de sécurité imposées et affichées sur place. Partenaires: Gaston & Gertrude Non Peski Chouchou Le Bar à Paillettes Radio Maritima Bobzilla RESERVATIONS ◌ Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 ◌ Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) ◌ Restauration sur place dans nos foodtrucks !

Gratuit avant 20h puis à partir de 10€

♫♫♫

