Muses

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 20:30

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 20:30

Performance créée dans le cadre des résidences de recherche _Hors-titres / Les Assises #1_ au musée des Beaux-Arts de Brest et au Centre d’art contemporain Passerelle (2021-2022).

Entrée libre, dans la limite de la jauge

Impromptus chorégraphiques et plastiques conçus par le chorégraphe Gaël Sesboüé. Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole Brest Finistère

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:00:00

