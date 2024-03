Muses éternelles Opéra de Lille Lille, mercredi 20 mars 2024.

Muses éternelles Récital – Les Concerts du Mercredi à 18h Mercredi 20 mars, 18h00 Opéra de Lille De 5 à 10 €

Cherchez la femme… On en trouvera presque toujours une sous les plus amoureuses mélodies. Muses ou égéries, interprètes, inspiratrices et poétesses sont mises à l’honneur dans ce récital en forme d’hommage à la puissance féminine. Au cœur du programme, les célèbres Lieder que Wagner composa sur des poèmes de celle dont il s’était épris, Mathilde Wesendonck – sa seule composition sur un texte qu’il n’ait pas écrit lui-même… Un joyau de la musique de chambre où les premiers ferments de Tristan et Isolde se font déjà entendre… À retrouver en compagnie d’autres pierres précieuses du répertoire, servies par la voix puissante et subtile de la soprano Cyrielle Ndjiki Nya, accompagnée avec finesse par Kaoli Ono.

Programme

Sergueï Rachmaninov (1873-1943)

Spring waters

Lilacs

Zdes horosho

Nye poi krasavitsa

Elégie (piano seul)

Richard Wagner (1813-1883)

Wesendonck Lieder

« Der Engel »

« Stehe still »

« Im Treibhaus »

« Schmerzen »

« Traume »

Claude Debussy (1862-1918)

Clair de lune (piano seul)

Henri Duparc (1848 – 1933)

Chanson triste

Au pays où se fait la guerre

Invitation au voyage

Distribution

Cyrielle Ndjiki Nya soprano

Kaoli Ono piano

En partenariat avec la Fondation Royaumont

La Fondation Bettencourt Schueller est le mécène principal du Pôle voix et répertoire de la Fondation Royaumont

Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

