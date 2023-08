Le Musérial Musérial Fort des Dunes Leffrinckoucke, 16 septembre 2023, Leffrinckoucke.

Avec ses bâtiments cachés sous le sable, le fort des Dunes est un témoin de l’architecture militaire du XIXe siècle, construit pour protéger Dunkerque et son port de toute attaque par l’Est.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été au cœur de l’opération Dynamo, permettant l’évacuation de 338 000 soldats alliés. Une centaine de soldats y périrent sous le feu des intenses bombardements allemands, parmi lesquels le général Janssen. D’autres événements dramatiques s’y sont déroulés pendant la guerre, notamment l’exécution de huit résistants en 1944.

Visites guidées le samedi et le dimanche à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30

Musérial Fort des Dunes rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke Leffrinckoucke 59495 Nord Hauts-de-France 03 28 29 13 17 http://www.fort-des-dunes.fr Erigé entre 1878 et 1880, le Fort des Dunes est un ouvrage de type Séré de Rivières qui fût le théâtre de terribles bombardements lors de l’Opération Dynamo en juin 1940.

Aujourd’hui il abrite un centre d’interprétation moderne retraçant son histoire et celle de son territoire.

Un circuit verdoyant vous permettra de vous immerger dans une histoire et un environnement exceptionnel. Parking, arrêt de bus Fort des Dunes, véloroute à proximité

