Museovisites – exposition William Wyler Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Museovisites – exposition William Wyler Mulhouse, 21 août 2022, Mulhouse. Museovisites – exposition William Wyler

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

2022-08-21 15:00:00 – 2022-08-21 16:00:00 Mulhouse

Haut-Rhin Un guide vous propose une visite commentée de l’exposition consacrée à William Wyler, réalisateur (entre autres) du film Ben-Hur, originaire de Mulhouse. Un guide vous propose une visite commentée de l’exposition consacrée à William Wyler, réalisateur (entre autres) du film Ben-Hur, originaire de Mulhouse. Un guide vous propose une visite commentée de l’exposition consacrée à William Wyler, réalisateur (entre autres) du film Ben-Hur, originaire de Mulhouse. Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse 4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Museovisites – exposition William Wyler Mulhouse 2022-08-21 was last modified: by Museovisites – exposition William Wyler Mulhouse Mulhouse 21 août 2022 4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Mulhouse Haut-Rhin