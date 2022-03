MUSEOVISITE Musée des Beaux-Arts Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

du dimanche 13 mars au dimanche 3 avril à Musée des Beaux-Arts

Françoise Saur vous guidera dans l’exposition _Ce qu’il en reste_. Temps d’échanges et de rencontres. _A cette occasion, une séance de dédicaces du livre d’artiste_ _« Prises de vie » (MediaPop Edition) sera proposée._

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T16:30:00;2022-04-03T15:00:00 2022-04-03T16:30:00

