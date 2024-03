Muséovisite – Luigi Pericle (1916-2001), d’un monde à l’autre Musée des Beaux-Arts Mulhouse, dimanche 17 mars 2024.

Muséovisite – Luigi Pericle (1916-2001), d’un monde à l’autre Chloé Tuboeuf, commissaire de l’exposition, vous fera découvrir la nouvelle exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts, « Luigi Pericle (1916-2001). D’un monde à l’autre ». Dimanche 17 mars, 15h00 Musée des Beaux-Arts Entrée libre, sur inscription

Début : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

Pericle Luigi Giovannetti (Bâle, 1916 – Ascona, 2001), dit Luigi Pericle, fut illustrateur, peintre, écrivain et bien plus encore. Artiste reconnu dans les années 1960, il se révèle être un peintre prolifique avant de se retirer du monde pour se consacrer à son art et à ses recherches ésotériques. De ses dessins teintés d’humour à ses peintures aux sujets spirituels, Pericle est un artiste fascinant qui ne cessera, tout au long de sa vie, de passer d’un monde à l’autre…

L’exposition principale au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse tend à situer l’artiste dans le contexte des courants de l’Art Informel au XXe siècle, tout en mettant en valeur l’originalité de son œuvre. Le parcours offre un panorama des grandes périodes créatrices de l’artiste des années 1960 à 1980 autour de la thématique du signe et de la quête de l’invisible. En parallèle, sa production d’illustrateur comique et satyrique est présentée. Enfin, son œuvre finale, son roman Jusqu’à la fin des temps fait l’objet d’une section dédiée. L’exposition s’attache à montrer par le biais de ses œuvres, de documents d’archive, d’illustrations inédites et d’un extrait de sa bibliothèque encyclopédique, les mondes multiples de Luigi Pericle.

La légendaire Ferrari 250 MM Vignale Spider de Luigi Pericle, conservée au Musée National de l’Automobile de Mulhouse, donne lieu à un parcours croisé entre les deux musées à travers une scénographie et une programmation inédites. C’est en effet un lien insolite qui unit Mulhouse et Luigi Pericle depuis 60 ans : une Ferrari 250 MM, qui appartenait auparavant à Roberto Rossellini et Ingrid Bergman.

Luigi Pericle, Sans titre, Automne 1962, encre de chine sur papier, 30 x 21, Achivio Luigi Pericle, Ascona