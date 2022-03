Muséovisite au Musée des Beaux Arts Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Muséovisite au Musée des Beaux Arts Mulhouse, 13 mars 2022, Mulhouse. Muséovisite au Musée des Beaux Arts Mulhouse

2022-03-13 – 2022-03-13

Mulhouse Haut-Rhin L’artiste Françoise Saur vous guide dans son exposition “Ce qu’il en reste”. Après un temps d’échanges et de rencontres, une séance de dédicace du livre d’artiste “Prise de vie” sera proposée. +33 3 89 33 78 11 L’artiste Françoise Saur vous guide dans son exposition “Ce qu’il en reste”. Après un temps d’échanges et de rencontres, une séance de dédicace du livre d’artiste “Prise de vie” sera proposée. Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Muséovisite au Musée des Beaux Arts Mulhouse 2022-03-13 was last modified: by Muséovisite au Musée des Beaux Arts Mulhouse Mulhouse 13 mars 2022 Haut-Rhin Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin