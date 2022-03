Muséovacances photo Mulhouse, 22 avril 2022, Mulhouse.

Muséovacances photo Mulhouse

2022-04-22 14:00:00 – 2022-04-22 17:00:00

Mulhouse Haut-Rhin

En lien avec l’exposition “Ce qu’il en reste”, Sophie et Laurent Weigel de l’association Le Réverbère propose aux enfants une initiation à la photographie. Ils pourront découvrir les notions de cadrage, composition, lumière et seront tour à tour metteurs en scène, éclairagistes et photographes de leurs propres images. Ils repartiront ainsi chacun avec un carnet de bord photographique. Pour les enfants de 7 à 11 ans.

+33 3 89 33 78 11

En lien avec l’exposition “Ce qu’il en reste”, Sophie et Laurent Weigel de l’association Le Réverbère propose aux enfants une initiation à la photographie. Ils pourront découvrir les notions de cadrage, composition, lumière et seront tour à tour metteurs en scène, éclairagistes et photographes de leurs propres images. Ils repartiront ainsi chacun avec un carnet de bord photographique. Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-03-15 par