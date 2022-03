MUSÉOVACANCES Musée historique Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

le jeudi 14 avril à 14:00

Après avoir découvert comment vivaient et s’habillaient les enfants d’autrefois à Mulhouse, vous réaliserez votre autoportrait (photo et dessin) en vous inspirant de costumes du 18ème siècle. Atelier Portrait d’autrefois pour les 7-11 ans de 14h à 17h Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse Haut-Rhin

2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T17:00:00

