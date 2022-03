MUSÉOVACANCES Musée des Beaux-Arts Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Musée des Beaux-Arts, le vendredi 22 avril à 14:00

En lien avec l’exposition « Ce qu’il en reste », une initiation à la photographie est proposée par Sophie et Laurent Weigel de l’association Le Réverbère. Les enfants découvriront la photographie en abordant les notions de cadrage, composition, lumière et seront tour à tour metteurs en scène, éclairagistes et photographe de leurs propres images. Ils repartiront ainsi chacun avec un carnet de bord photographique qui deviendra lui même la trace et la mémoire d’une nouvelle expérience ATELIER PHOTO DE 14H À 17H Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T17:00:00

