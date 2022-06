Museovacances – ateliers

2022-07-13 14:00:00 – 2022-07-27 17:00:00 Participez à différents ateliers sur le thème du cinéma pendant l'exposition William Wyler. – 13 juillet : atelier l'image animée. Découvrez différentes techniques qui permettent d'animer les images pour mieux comprendre la naissance du cinéma. – 20 juillet : atelier stop motion et bruitage. Reconstitution d'une scène de film de William Wyler en stop motion avec Art-Soc. – 27 juillet : atelier « le monde Wyler en papier ». Reconstitution d'une scène de William Wyler en papier découpé avec Kevan, illustrateur. +33 3 89 33 78 17

