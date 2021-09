Mulhouse Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin, Mulhouse MUSEOSOUVENIR Musée des Beaux-Arts Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Musée des Beaux-Arts, le samedi 18 septembre

Différents ateliers seront proposés pour repartir avec un souvenir de la collection du musée : badge, puzzle, création d’un portrait. Un espace ludique permettra aussi de découvrir le patrimoine autrement : jeux de cartes, coloriages, lectures… Atelier patrimoine pour tous Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

