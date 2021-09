Mulhouse Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin, Mulhouse Muséoroux Musée des Beaux-Arts Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

15h: projection du film « Tout en rousseur » de Chloé Heltzinger. Au fil de ce documentaire, la photographe Geneviève Boutry sonde la poésie de la rousseur, tandis que ses modèles nous dévoilent comment ils ont appris à vivre leur différence. Durée : 52min. 16h Atelier photographique Geneviève Boutry invite toutes les personnes rousses de Mulhouse et d’ailleurs à se faire photographier. Seule nécessité : posséder une adresse mail pour recevoir son cliché ! Evènement proposé en écho à l’exposition « Jean-Jacques Henner dessinateur ». projection du film « Tout en rousseur » de Chloé Heltzinger et atelier photographique Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

