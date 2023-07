Arts & Scènes Côte-d’Or au MuséoParc Alésia Muséoparc Alésia – centre d’interprétation et vestiges de la ville gallo-romaine Alise-Sainte-Reine, 16 septembre 2023, Alise-Sainte-Reine.

Arts & Scènes Côte-d’Or au MuséoParc Alésia 16 et 17 septembre Muséoparc Alésia – centre d’interprétation et vestiges de la ville gallo-romaine Entrée libre

Venez assister au lancement de la nouvelle saison d’Arts & Scènes Côte-d’Or au MuséoParc Alésia.

Musique, théâtre, art de la rue, cirque, danse, le Conseil départemental présente le meilleur de la création artistique côte-d’orienne et transforme ses territoires en une grande scène de spectacle.

Au programme, vendredi 15 septembre :

19h : spectacle Födosökande Bi (alive) par la compagnie Inhérence. Tout public, à partir de 6 ans. Durée : 50 min.

Avec beaucoup d’humour, de décalage, de poésie et d’acrobaties, Sébastien Bruas propose un spectacle qui nous alerte sur le sort des abeilles mellifères, aujourd’hui pressées par une surproduction globale ;

20h : lancement officiel de la saison Arts & Scènes ;

20h30 : 1er set du Karaoké Orchestral (avant la fin du monde).

Un orchestre de six musiciens hors du temps débarque sur scène. Leur répertoire ? Les grands tubes de la variété française, des années 1960 à nos jours. Pas de chanteur ni de chanteuse, pour cause : la vedette, c’est le public ! En solo, duo ou en chœur, venez chanter avec cet orchestre.

Tout public. Durée : 1h ;

21 h 30 : mapping par le Kolektif Alambik.

Venez admirer la projection vidéo sur une ligne de fortification ;

21 h 45 : 2e set du Karaoké Orchestral (avant la fin du monde).

Tout public. Durée : 1h.

Muséoparc Alésia – centre d’interprétation et vestiges de la ville gallo-romaine 1 route des Trois Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 96 96 23 http://www.alesia.com http://www.facebook.com/MuseoParc;http://twitter.com/MuseoParcAlesia En plein cœur de la Bourgogne côte-d’orienne, dans un écrin de verdure exceptionnel, venez découvrir le temps d’une excursion le nouveau centre d’interprétation qui constitue le premier maillon du MuséoParc Alésia. Soucieux de fonder l’aménagement du site d’Alésia sur des bases scientifiques incontestables, le Conseil général de la Côte-d’Or, en partenariat avec le ministère de la Culture, s’est appuyé sur un conseil scientifique réunissant des spécialistes internationalement reconnus pour faire émerger ce nouvel équipement. Plongez dans l’histoire. Souvenez-vous… La célèbre bataille qui opposa Vercingétorix à César… Les espaces scénographies du centre d’interprétation proposent une découverte dynamique et interactive du siège d’Alésia. Objets antiques et fac-similés, diorama, films, maquettes, bornes multimédia et reconstitutions de machines de guerre donnent à chacun les clés pour comprendre l’histoire du site. De nombreuses animations sont également proposées, destinées tant aux enfants qu’aux adultes. Laissez-vous transporter en 52 avant J.-C. ! route départementale depuis Dijon, A 6 à 21 km, SNCF à 2 km.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Sébastien Pitoizet