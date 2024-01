Ciné-tchatche sur le football Museon Arlaten – Musée de Provence Arles, jeudi 25 janvier 2024.

Ciné-tchatche sur le football En préfiguration des JO 2024, nous entamons un cycle de « ciné-tchatches » sur le sport en partenariat avec le festival Phare. Avec Maud Calmé, coup d’envoi avec quatre films autour du football. Jeudi 25 janvier, 18h00 Museon Arlaten – Musée de Provence Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T18:00:00+01:00 – 2024-01-25T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T18:00:00+01:00 – 2024-01-25T20:00:00+01:00

Comment les courts métrages ont retraduit, autant d’un point de vue cinématographique que sociologique et ethnologique non seulement les pratiques sportives mais aussi le monde des supporters ? Passionnés de football ou -la prochaine fois- de pétanque, le 7ème art vous ouvre ses portes !

Pour ce match aller, quatre courts-métrages, quatre histoires sur ou autour du foot : comment un petit garçon rêve en jouant au foot pour atteindre un autre espace-temps; comment une présence féminine est reçue dans une équipe de footballeurs; comment une femme d’un certain âge rêve de marquer un but dans une équipe de foot espagnole réputée; comment les spectatrices viennent assister à un match de foot en Turquie et prennent la place des hommes (histoire vraie)…

Le court métrage est un format qui permet toutes les audaces de mise en scène, et cette fois-ci au service du sport !

Au programme de la soirée :

Banc de touche de Valérie Leroy / France / 2023 / 28’

Marjorie est médecin d’une équipe masculine de football en Ligue 2. Le match de ce soir est décisif: s’ils gagnent, ils montent en Ligue 1. Mais l’entraîneur a choisi de faire jouer un joueur blessé contre l’avis de Marjorie. Entre l’intérêt de l’équipe et son devoir de médecin, Marjorie va devoir trancher…

Libre directo de Bernabé Rico Herrera / Espagne / Fiction / 2011/ 13’

A soixante ans, Adela ne mène pas la vie dont elle a rêvé : elle n’a pas d’enfants, son mari l’ignore et elle n’a aucune aspiration. Jusqu’au jour où on lui offre la possibilité de gagner 300 000 euros et de changer sa vie. Les règles du jeu : marquer un but depuis la ligne médiane dans la cage vide, à la mi-temps d’un match espagnol de ligue 1. L’entrainement commence.

Sur la touche d’Elise Boutié et Nakita Lameiras Ah-Kite France/ Fiction documentaire / 2014 / 18’

Championnat de foot de Turquie, Istanbul 2002 : suite à des affrontements entre supporters, la FFT de Turquie a décidé d’interdire aux hommes l’accès au stade et de le réserver aux femmes. Pendant qu’à l’extérieur, les hommes commentent sur un petit écran, à l’intérieur, les femmes exultent de joie.

Einstein-Rosen de Olga Osorio / Espagne / Fiction / 2016 / 9’

Teo est certain d’avoir trouvé un passage vers un autre espace-temps. Son frère Óscar ne le croit pas. Du moins pour l’instant… Et quelques surprises à découvrir…

Sur la feuille de match :

Maud Calmé

Cinéphile et historienne d’art, Maud Calmé s’interroge sans cesse sur les liens qu’entretiennent le cinéma avec les autres arts. Chargée d’expositions à la Bibliothèque nationale de France, affublée de l’étiquette « Madame Cinéma », elle a organisé plus de 50 expositions dont plusieurs sur le cinéma. Créatrice du Festival Phare, Maud Calmé enseigne son amour du cinéma à l’école MOPA à Arles.

Festival Phare

Créé en 2014, le Festival Phare se tient au Théâtre Antique d’Arles fin juillet. Il a pour ambition de faire découvrir des courts métrages inédits et récents qui proviennent du monde entier. Tout au long de l’année, des programmations de courts métrages thématiques sont proposées aux différentes institutions culturelles assorties de rencontres cinématographiques et des ciné-concerts sont produits en suscitant la rencontre entre la musique live et un chef d’œuvre du cinéma.

Museon Arlaten – Musée de Provence 29, rue de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 99 – 04 13 31 51 90 http://www.museonarlaten.fr http://fr-fr.facebook.com/arlaten.museedepartementaldethnographie/;http://twitter.com/museonarlaten?lang=fr;http://www.instagram.com/museonarlaten/;http://www.youtube.com/channel/UCPY2J_2puBq6_Jixaz8-uyw Ouvert tous les jours de 10h -18h, sauf le lundi. Dernières entrées : 17h30

Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Informations : info.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 99

Réservations : reservation.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 90

football cinéma

Pixabay