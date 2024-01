Prise de son et montage audio avec Antoine Chao Museon Arlaten – Musée de Provence Arles, 13 janvier 2024, Arles.

Prise de son et montage audio avec Antoine Chao Pour découvrir les bases de la prise de son, de la réalisation et du montage… Antoine Chao (France Inter) apprendra comment sonoriser une des pièces maitresses du musée, la cabane camarguaise… 13 janvier et 17 février Museon Arlaten – Musée de Provence Gratuit, sur réservation

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Stage « Prise de son et montage audio », pour les ados de 13 à 17 ans, avec Antoine Chao, créateur radio.

Les samedis 13 janvier et 17 février de 10h à 17h (présence les deux jours obligatoire).

Après avoir quitté le groupe Mano Negra, Antoine Chao s’installe à Paris et présente les musiques rapportées de ses voyages en tant que Dj. En 1996, il crée la radio Ciudad Habana dans le cadre des Allumés de Nantes. C’est ainsi que naît l’association Fréquences Ephémères, avec laquelle il crée des radios temporaires. On peut citer par exemple la Radio des Suds à Arles, sur laquelle ont participé les détenus de la maison centrale jusqu’en 2003 et qui fonctionne depuis avec de jeunes Arlésiens. De 2001 à 2007, il réalise l’émission Là-bas si j’y suis, de Daniel Mermet, puis devient reporter pour cette même émission. De 2014 à 2019, Antoine Chao est le co-producteur de l’émission Comme un bruit qui court, qui suit la même ligne directrice et a à cœur de raconter les luttes d’hier et d’aujourd’hui.

Gratuit sur réservation au 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr

Repas tiré du sac pour le midi.

UN STAGE QUI SERVIRA AUSSI À FABRIQUER L’APPLI DE VISITE ADOS DU MUSEON ARLATEN

Aujourd’hui, la création de contenus pour alimenter des réseaux sociaux ou des applications, est un incontournable pour attirer, retenir l’attention, ou faire découvrir une pratique, un objet, un lieu… Avec cette masterclass junior, nous vous proposons de créer un parcours fait par et pour les jeunes, sur l’application du Museon Arlaten (IOS et Androïd). Cinq modules indépendants vous sont proposés durant l’année 2023/2024. Les premières Masterclass ont été l’occasion de s’essayer à la vidéo et à la photo, cette fois-ci la création radiophonique n’aura plus de secret pour vous.

