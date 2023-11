Stage photo pour ados Museon Arlaten – Musée de Provence Arles, 18 novembre 2023, Arles.

Stage photo pour ados 18 novembre – 9 décembre, les samedis Museon Arlaten – Musée de Provence Gratuit, sur réservation.

Les samedis 18 novembre et 09 décembre

De 10h à 17h

De 13 à 17 ans

(Repas tiré du sac pour le midi)

Gratuit sur réservation au 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr

AU PROGRAMME :

Trouver les meilleurs cadrages, apprendre à gérer la lumière, réaliser les meilleures prises de vues ou encore poser les bases du traitement de l’image …. Vous conduirez ce projet photo sur les deux jours à l’aide d’un professionnel qui vous apprendra les notions essentielles de la photographie.

Florent Basiletti est diplômé de l’Ensp d’Arles depuis 2020. Il interroge notre rapport à l’image notamment par un questionnement sur la possibilité d’une bio-photographie et la création d’images vivantes. Le Museon Arlaten le connaît bien, pour avoir accompagné le travail qu’il a mené dans les réserves du CERCO (Centre d’Etude, de Recherche et de Conservation des Œuvres) sur le thème du dévoilement, photos acquises depuis et intégrées dans nos collections. Florent est, par ailleurs, commissaire d’expositions et entreprend des recherches pour la Fondation Manuel Rivera-Ortiz ou La Kabine tout en menant une réflexion sur l’éducation à l’image, son sujet de mémoire.

Le travail réalisé dans le cadre de ce stage servira à alimenter un futur parcours « Spécial ados » dans l’Appli de visite du Museon. Durant l’année à venir, une série de stages sera proposée dans ce cadre, afin de permettre aux 13-17 ans de se familiariser avec les techniques de la photo, de la video, de la prise de son, du montage radio, de la musique d’accompagnement, du graphisme…

Museon Arlaten – Musée de Provence 29, rue de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 99 – 04 13 31 51 90 http://www.museonarlaten.fr http://fr-fr.facebook.com/arlaten.museedepartementaldethnographie/;http://twitter.com/museonarlaten?lang=fr;http://www.instagram.com/museonarlaten/;http://www.youtube.com/channel/UCPY2J_2puBq6_Jixaz8-uyw [{« link »: « mailto:reservation.museon@departement13.fr »}] Ouvert tous les jours de 10h -18h, sauf le lundi. Dernières entrées : 17h30

Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Informations : info.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 99

Réservations : reservation.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

photographie adolescents