Arles se livre au Museon 17 – 19 novembre Museon Arlaten – Musée de Provence Entrée libre

Deux lieux, quatre temps forts :

AU CERCO (Centre d’Etudes, de Restauration et de Conservation des Œuvres du Museon Arlaten, Rue Yvan Audouard, Ateliers SNCF) :

VISITES SUR LE THEME DU PATRIMOINE ECRIT

Vendredi 17 et Samedi 18 novembre

A 10h

Durée : 2h30

Gratuit sur réservation au 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr

Les collections du Museon Arlaten relatives au patrimoine écrit réunissent notamment 16 000 livres et 1000 titres de périodiques abordant différents sujets tels que l’histoire, l’ethnologie, l’étude des langues régionales et la littérature provençale. Nos bibliothèques patrimoniales bénéficient du même protocole de conservation que les objets de collection : désinsectisation, dépoussiérage, aspiration, gommage, conditionnement, inventaire. Un parcours, ponctué de rencontres avec les équipes et de démonstrations, fera découvrir aux participants les coulisses du musée.

AU MUSEE :

DE VIVE.S VOIX

Lecture musicale – Création originale pour Arles se Livre 2023

Samedi 18 novembre à 19h00 et Dimanche 19 novembre à 15h00

Durée : Environ 1h15

Gratuit sur réservation au 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr

Des voix arlésiennes, nées il y a un siècle ou à peine dix ans, ailleurs ou ici. D’Arles, les anciens évoquent le passé, les plus jeunes le présent ou l’imaginé… De Vive.s voix est un montage de témoignages et de récits captés sur le vif, mélange d’angles de vue, de sensibilités, de temporalités, bribes entremêlées qui tissent et donnent à voir ce qu’Arles inspire. Les textes de Vélibor Čolić, Carole Martinez, Paola Pigani, Laurence Vilaine ont été écrits dans le cadre des résidences d’artistes de la Ville d’Arles, ils sont mêlés à ceux d’Isabelle Cousteil, des étudiants des Classes Préparatoires de l’école internationale du cinéma d’animation MoPA, des enfants de l’atelier écriture-théâtre de Griffeuille et des résidents de l’EHPAD Jeanne Calment.

Lecture à voix multiples autour de : Isabelle Cousteil (collectif Les Dînamots), Catherine Krajewski (collectif L’Isba), Gilles Erhart (piano) & Gérald Seguin (guitare, percussions). Son : François de Bortoli / Lumière : Jean-Marie Prouvèze

Museon Arlaten – Musée de Provence 29, rue de la République, 13200 Arles

Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Informations : info.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 99

Réservations : reservation.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 90

