Doudou, sucette et Museon

Bouches-du-Rhône Doudou, sucette et Museon Museon Arlaten – Musée de Provence Arles, 5 novembre 2023, Arles. Doudou, sucette et Museon Dimanche 5 novembre, 10h00 Museon Arlaten – Musée de Provence Gratuit, sur inscription Pour les bébés de 0 à 1 an et leurs parents.

Durée : 1h30 Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr Deuxième édition de notre rendez-vous « Doudou, sucette et Museon », dédié aux tout-petits. Après un temps de médiation dans les salles autour de l’enfance, venez vous initier au portage physiologique avec Anaïs Legrand, fondatrice du Cocon de Nana et accompagnante en périnatalité. Slings, écharpes et poupon si besoin vous seront prêtés le temps de l’atelier. Aucun prérequis obligatoire, débutant bienvenus ! Dans le cadre des Dimanches de gratuité. Museon Arlaten – Musée de Provence 29, rue de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 99 – 04 13 31 51 90 http://www.museonarlaten.fr http://fr-fr.facebook.com/arlaten.museedepartementaldethnographie/;http://twitter.com/museonarlaten?lang=fr;http://www.instagram.com/museonarlaten/;http://www.youtube.com/channel/UCPY2J_2puBq6_Jixaz8-uyw [{« link »: « mailto:reservation.museon@departement13.fr »}] Ouvert tous les jours de 10h -18h, sauf le lundi. Dernières entrées : 17h30

Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Informations : info.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 99

Réservations : reservation.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 90 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T11:30:00+01:00

