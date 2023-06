Les dimanches de gratuité Museon Arlaten – Musée de Provence Arles, 4 juin 2023, Arles.

• Carte blanche à la Cie Pierre de Lune

A 11h et 17h

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

La compagnie Pierre de Lune, dirigée par la pédagogue et chorégraphe Katia Pierre, est installée en pays d’Arles et forme, depuis des années, de nombreux danseurs à l’interprétation.

La danse ayant pour mission de se donner à voir, l’école de danse se transforme pour en compagnie pour permettre à ses élèves de s’initier aux arts du spectacle en expérimentant la scène et en se confrontant à d’autres pratiques artistiques. Ces dernières années, elle a su accompagner ses danseurs et danseuses en renouvelant son offre de danse « hors les murs », et inscrire la compagnie dans la réalité du terrain, ici en milieu patrimonial et muséal, resserrant les liens qui la rattachent au territoire.

• La grande braderie du Museon

De 9h30 à 18h dans la boutique du Museon Arlaten

Toute la journée, venez profiter d’offres promotionnelles sur une sélection d‘articles en vente à la boutique du musée.

Vous retrouverez par exemple les catalogues et livrets jeunesse édités par le Museon Arlaten portant sur les collections du musée et les expositions qui ont fait son succès. Si vous souhaitez un souvenir de votre visite vous trouverez sans doute votre bonheur avec les cartes postales, la petite papeterie, les mugs ou les tee-shirts : tous ces articles sont en édition limitée et vendus uniquement à la boutique du musée. Prix soldés de 30 % à 80 %.

• Visites-flash du musée

10h30, 11h45, 14h30 et 15h45

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Une visite parcourant tout le musée en 45 minutes chrono. Elle vous offrira une vision générale et rapide, qui vous laissera ensuite le soin d’explorer par vous-même les cinq temps du musée.

Museon Arlaten – Musée de Provence 29, rue de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 99 – 04 13 31 51 90 http://www.museonarlaten.fr http://fr-fr.facebook.com/arlaten.museedepartementaldethnographie/;http://twitter.com/museonarlaten?lang=fr;http://www.instagram.com/museonarlaten/;http://www.youtube.com/channel/UCPY2J_2puBq6_Jixaz8-uyw Ouvert tous les jours de 10h -18h, sauf le lundi. Dernières entrées : 17h30

Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Informations : info.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 99

Réservations : reservation.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

Sébastien Normand, CD13 – Museon Arlaten-musée de Provence