Que font nos petits santons, toute une année, enfermés dans leur boîte en carton ? Un conte de Rémy Salamon, accompagné en musique par Lo Terralhet handicap moteur mi Museon Arlaten – Musée de Provence 29, rue de la République, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

En attendant Noël, au fil des contes, les santons nous racontent les traditions calendales de la Provence où le païen se mêle au sacré, du cacho-fiò au treize desserts, du gros souper au feu nouveau, de la crèche au sapin et même jusqu'au Père Noël… Un spectacle de musiques, chants et contes de Provence, imaginé comme une « porte ouverte sur la magie de Noël, à partager en famille et entre amis ». Une création de Rémy Salamon accompagné des chanteurs/musiciens de l'association Lo Terralhet. Venus de Martigues, le conteur Rémy Salamon et les musiciens de l'association Lo Terralhet mêlent recherches ethnographiques et répertoire de musiques traditionnelles, nourrissant leurs créations théâtrales du patrimoine immatériel régional. Durée : 1h15 Spectacle précédé d'un goûter. Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

