À l’école des sorciers Museon Arlaten – Musée de Provence Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

À l’école des sorciers Museon Arlaten – Musée de Provence, 4 décembre 2022, Arles. À l’école des sorciers Dimanche 4 décembre, 10h30 Museon Arlaten – Musée de Provence

Gratuit, sans réservation

Vous avez entre 6 et 12 ans ? Devenez apprentis sorciers et découvrez le musée à travers l’imaginaire de Harry Potter. Le 4 décembre, pour amorcer le temps de Noël. handicap moteur mi Museon Arlaten – Musée de Provence 29, rue de la République, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 13 31 51 99 – 04 13 31 51 90 http://www.museonarlaten.fr http://fr-fr.facebook.com/arlaten.museedepartementaldethnographie/;http://twitter.com/museonarlaten?lang=fr;http://www.instagram.com/museonarlaten/;http://www.youtube.com/channel/UCPY2J_2puBq6_Jixaz8-uyw Ouvert tous les jours de 10h -18h, sauf le lundi. Dernières entrées : 17h30 Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre. Informations : info.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 99 Réservations : reservation.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 90 Saviez-vous que le Museon Arlaten est aussi une école de magie à l’image de la célèbre maison Poudlard ? Un professeur de moldus vous accueillera pour cette formation accélérée au M.U.S.E.O.N., Maison Universelle de Sorcellerie Elémentaire Ouverte aux Non-sorciers. Au cours de la visite, les jeunes apprentis devront aussi récolter un maximum de points pour la maison qui les aura choisis. La visite se termine avec la remise de leur diplôme. Durée : 1h30 Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Dans le cadre des « Premiers dimanches du mois » : Le premier dimanche du mois, on découvre les musées autrement et gratuitement !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T10:30:00+01:00

2022-12-04T12:00:00+01:00 Museon Arlaten

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Museon Arlaten - Musée de Provence Adresse 29, rue de la République, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles lieuville Museon Arlaten - Musée de Provence Arles Departement Bouches-du-Rhône

Museon Arlaten - Musée de Provence Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

À l’école des sorciers Museon Arlaten – Musée de Provence 2022-12-04 was last modified: by À l’école des sorciers Museon Arlaten – Musée de Provence Museon Arlaten - Musée de Provence 4 décembre 2022 Arles Museon Arlaten - musée de Provence Arles

Arles Bouches-du-Rhône