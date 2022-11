Autour du « Peuple du sel » Museon Arlaten – Musée de Provence, 19 novembre 2022, Arles.

Autour du « Peuple du sel » Samedi 19 novembre, 18h00 Museon Arlaten – Musée de Provence

Un film et un débat, autour de la vie des immigrés grecs venus pour ramasser le sel en Camargue après la Première guerre mondiale et du devenir de leurs enfants et petits-enfants. handicap moteur mi

« Le peuple du sel », un film pour partir à la rencontre des Grecs de Camargue, descendants des pécheurs d’éponges de l’île de Kalymnos, venus ici pour travailler le sel, à travers témoignages intimes, paysages grandioses, scènes de vie, archives d’autrefois et musiques de là-bas.

Avec poésie et humour, se raconte une France immigrée et ouvrière, menacée de disparition.

Ce travail cinématographique est une adaptation du livre d’Annie Maïllis, née à Salin-de-Giraud d’un père grec et d’une mère française. Professeur agrégée, docteur ès/Lettres, elle a écrit plusieurs ouvrages, notamment sur Picasso. Elle a conduit pendant trois ans des entretiens avec des hommes et des femmes d’origine grecque (ou arménienne) afin d’alimenter son ouvrage « Des grecs en Camargue, un exil entre sel et mer », riche en archives photographiques et publié par Odyssées éditions.

Réalisateur formé à La Femis, Thomas Gayrard s’est essayé à tous les supports et tous les genres, avec notamment les courts-métrages « Self Defense » (avec Arthur H. et pour Canal +) et « Marche Forcée » (France 3). Il est également l’auteur de « Les camisards, guerilleros de la foi » (2017). Il est à présent responsable pédagogique de l’école de cinéma Kourtrajmé.

Pour en savoir plus sur le travail mené sur le sujet par le Museon Arlaten depuis 2008, faites un tour ici, dans nos pages « Ethnographie (s) ».



