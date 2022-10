Clôture de l’exposition » OUI! » Museon Arlaten – Musée de Provence, 29 octobre 2022, Arles.

Clôture de l’exposition » OUI! » 29 et 30 octobre Museon Arlaten – Musée de Provence

Entrée libre

Pour clôturer l’expo » ??? ! ????????? ?? ???????? – ???-??? ???̀??? « , le Museon Arlaten vous propose un ????-??? exceptionnel et gratuit. handicap moteur mi

Museon Arlaten – Musée de Provence 29, rue de la République, 13200 Arles

Ouvert tous les jours de 10h -18h, sauf le lundi. Dernières entrées : 17h30 Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Visites et moments de grâce… Avec la complicité de la Cie Balkis Moutashar et de Philippe Praliaud.

Attitudes habillées – les soli

?ompagnie de danse Balkis Moutashar

Samedi 29 et dimanche 30 octobre à 12h, 15h, 17h

Des ??????? qui ont modifié organiquement le corps des femmes qui les portaient aux ??????? démesurées ou aux ?????????? à ??????? fantastiques créant l’illusion de corps immenses, ?? ???????? ? ??????? ?? ??? ?? ????? ??? ??????????? ??????? ??????????????. Influant sur les possibilités de mouvement et de déplacement de ceux qui les portaient, sur leur façon d’être au monde. Attitudes habillées se propose de mettre au jour – voire de réinventer – la mémoire que les corps contemporains portent de cette histoire : des générations de corsets et de faux-culs en métal ont elles laissé des traces dans les corps et les imaginaires contemporains ? Que découvre-t-on des corps d’aujourd’hui en revisitant ces objets ?

www.balkismoutashar.fr

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

?e studio éphémère de Philippe Praliaud

Dimanche 30 octobre de 10h à 18h

Dans le cadre de l’exposition sur le mariage, vous pourrez immortaliser vos doux baisers. Un tirage souvenir vous sera offert.

« Les deux visages ensemble, cadrés serrés, un œil de chaque, deux bouches qui se mélangent, le nez de l’un sur la joue de l’autre … Et les regards qui s’oublient. Je voudrais me confronter à la pudeur et l’impudeur »

Gratuit, inscription sur place

www.embrassez-vous.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T10:00:00+02:00

2022-10-30T18:00:00+01:00

