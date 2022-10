« Voyage en Italie » Ciné-débat Museon Arlaten – Musée de Provence Arles Catégories d’évènement: Arles

« Voyage en Italie » Ciné-débat Museon Arlaten – Musée de Provence, 20 octobre 2022, Arles. « Voyage en Italie » Ciné-débat Jeudi 20 octobre, 18h00 Museon Arlaten – Musée de Provence

Un ciné-débat autour du « Voyage en Italie » chef d’œuvre de R. Rosselini (1953). Dans le cadre du cycle Cinéma proposé autour de l’Exposition « OUI! Histoires de mariages » handicap moteur mi Museon Arlaten – Musée de Provence 29, rue de la République, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Le Voyage en Italie » (1953, 88 mn), chef d'œuvre du cinéaste italien Roberto Rosselini, avec Ingrid Bergman, George Sanders, Marie Mauban… La projection sera suivie d'un débat avec la salle, animé par Hervé Casini, secrétaire général du Museon Arlaten. L'histoire :

Alexander Joyce, un homme d’affaires britannique, et sa femme Katherine sont venus d’Angleterre en Italie pour recueillir un héritage dans la région de Naples. Il s’agit d’une immense villa ayant appartenu à l’oncle de Katherine. C’est la première fois en dix ans de mariage qu’ils entreprennent un aussi long voyage en tête à tête. Mais arrivant à Naples, en voiture, ils aperçoivent que rien ne va plus entre eux. Cette nouvelle intimité met en évidence une incompatibilité de caractères et de personnalités. Après une soirée mondaine au cours de laquelle ils se disputent, Alexander part seul pour Capri chez des amis où il courtise une jeune femme, Annie. Katherine visite les musées et erre dans les rues de Naples grouillantes de vie, remplies d’amoureux et de femmes enceintes lui rappelant qu’avec Alexander elle n’a jamais eu d’enfant… Le thème :

Le traitement documentaire des lieux, le relatif détachement du réalisateur, son refus du sentimentalisme, nous font épouser les mouvements secrets des pensées des personnages – de la tentative d’un flirt à l’amertume, de la lâcheté à l’espoir –, avant qu’ils réalisent n’avoir jamais cherché à comprendre l’autre.

« Un grand nombre de mariages sont de véritables sociétés. L’épouse se charge des relations publiques, le mari des opérations économiques. En dehors de leurs devoirs quotidiens, ils ne savent pas quoi se dire », expliquait Rosselini. Fichtre ! Entrée libre dans la limite des places disponibles.

